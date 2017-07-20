 

Жительница Красноярского края не смогла спасти больную дочь из пожара

 20 июля, 16:35
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Жительница Красноярского края не смогла спасти больную дочь из пожара
Фото с сайта ruwest.ru

Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту пожара, в котором погибла 14-летняя девочка; мама пыталась спасти дочь, но не смогла, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, 20 июля около 03:00 в селе Жуковка Красноярского края в частном двухквартирном доме произошёл пожар. В одной из квартир находилась женщина с 12-летним сыном и 14-летней дочерью.

«Когда мать детей проснулась и увидела, что квартира охвачена огнём, она открыла окно и вытолкнула оттуда сына, после чего попыталась вытащить свою дочь, однако не смогла этого сделать, так как девочка, страдавшая психическим заболеванием, оказала ей сопротивление», – говорится в сообщении ведомства.

Пожарные нашли тело девочки с термическими ожогами. Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Напомним, что в июле 2017 года в селе Шелаболиха Алтайского края произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли трое детей.

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