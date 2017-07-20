 

Жительница Омска самовольно демонтировала спортивную площадку во дворе

 20 июля, 16:28
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Жительница Омска самовольно демонтировала спортивную площадку во дворе
Фото с сайта globallookpress.com и из группы «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Во дворе жилого дома в Омске жительница снесла баскетбольную площадку, потому что молодые люди якобы играли там допоздна и шумели, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на станице группы «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте». 

Подписчица группы «Инцидент Омск» сообщила о факте самовольного демонтажа спортплощадки: женщина наняла рабочих и ликвидировала место для игры в баскетбол ради тишины. Снесённым оказалось не только место для подвижных игр, но и скамейки.

«На днях во дворе по адресу Крупской 27, где стояла баскетбольная площадка, подаренная двору одной из компаний, произошло следующее: одна из жительниц дома, который выходит на площадку, самовольно наняла бригаду, которая за пару дней уничтожила скамейки, находящиеся возле площадки, и забор самой площадки с трёх сторон, вместе с баскетбольными щитами, – рассказала Юлия Вавилова, автор сообщения.

По её словам, жительница дома аргументировала свой поступок неприязнью к шумным молодым ребятам, которые периодически собираются на площадке и на скамейках возле неё. Конструктивного диалога между конфликтующими сторонами не вышло.

Площадка стояла 10 лет и никому не мешала, написал в комментариях к новости в соцсети Данияр Сафиуллин, который нередко проводил время на этой спортивной площадке. Он рассказал, что многие местные жители к спортсменам-любителям относились предвзято.

«Мы подходили, спрашивали, нас посылали на три буквы, кричали: идите в свой двор, вам тут даже просто проходить нельзя», – рассказал Сафиуллин.

Комментаторы разделились во мнении: одни считают, что женщина должна всё восстановить за свой счёт, другие согласны, что это единственный способ бороться с нарушителями тишины.

«Напишите запрос в администрацию своего района, – написала одна из подписчиц группы, представившаяся юристом. – Если всё законно, то вам в ответе всё распишут. Что было проведено собрание, имеется протокол, сколько проголосовали и т.д. А вот если действительно самовольно, то её обяжут восстановить всё, что она там порушила».

Напомним, в конце июня стало известно, что жительница Красноярского края захватила озеро, но её обязали снести забор.

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