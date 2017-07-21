«Билайн» выпустил «умную» онлайн-платформу для пользователей мобильного интернета

Мобильный оператор «Билайн» представил в Сибири и в России в целом уникальную онлайн-платформу Veon, основанную на «предсказательном» интернете — она будет собирать в одном месте самые востребованные пользователем сервисы, анализируя его активность в приложении, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы «Билайна» 21 июля.

Разработанная «Билайном» онлайн-платформа Veon будет работать на основе интересов пользователей. Продукт состоит из четырёх частей: контента (новостей, музыки, видео), мессенджера, включающего голосовые вызовы, маркетплейса с партнёрскими предложениями и личного кабинета абонента.

Veon позиционирует себя как многофункциональная платформа, которая призвана освободить время пользователя, предлагая ему только интересный контент и сервисы.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой «Билайна»

Абоненты всех мобильных операторов, владеющие смартфонами, смогут установить эту платформу. Стоит отметить, что для своих клиентов «Билайн» приготовил сюрприз: внутри приложения трафик расходоваться не будет, а значит, весь функционал Veon будет доступен абонентам «Билайн» постоянно, в полном объёме и бесплатно.

В пресс-службе «Билайна» пояснили, что платформа создана для удобства пользователей. Разработчики ставили в качестве одной из основных задач собрать в одном месте самые востребованные сервисы, чтобы не приходилось переходить из приложения в приложение, искать нужную информацию.

Фото предоставлено пресс-службой «Билайна»

«Это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital, — подчеркнул генеральный директор компании «ВымпелКом» Шелль Мортен Йонсен. — Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, Veon будет непрерывно развиваться, становиться ещё лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя».

В дополнение к привычному мессенджеру Veon предлагает пользователям персонализированные предложения (например, скидки, cashback, расширенные промо-периоды) от компаний-партнёров: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. Список компаний будет пополняться.

На данный момент платформа Veon уже доступна для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.

Стоит отметить, что в разработке онлайн-платформы Veon приняли участие новосибирские программисты.