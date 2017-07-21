 

Более тысячи омских чиновников выйдут убирать улицы

 21 июля, 19:20
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Более тысячи омских чиновников выйдут убирать улицы
Фото с сайта 02moyka.ru

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов заявил, что муниципальные служащие должны полоть цветы, убирать мусор и красить заборы, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения издания «СуперОмск».

По сообщению издания, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов дал поручение чиновникам принять участие в летнем субботнике. Более тысячи муниципальных служащих будут полоть цветы, убирать мусор и красить ограждения во всех округах города. Сергей Фролов будет готовить к открытию сквер авиаторов в Кировском округе.

«Акцент 22 июля будет сделан на уходе за зелёными насаждениями, клумбами и цветниками. Также будем заниматься уборкой мусора, покраской ограждений, очисткой прибордюрной части дорог. Считаю, что муниципальные служащие должны личным примером показывать пример хозяйского отношения к городу. А хороший хозяин обязан уметь работать руками», – сказал Сергей Фролов.

Напомним, что в ноябре 2016 года дорожные рабочие из города Северска Томской области нашли способ наносить разметку на обледеневший и заснеженный асфальт — для этого они топят наледь газовыми горелками, затем убирают воду щётками и сушат дорожное покрытие перед покраской.

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