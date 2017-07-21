Гостей Пикника Сиб.фм научат готовить фахитос, чайные смузи и закуски из моцареллы

Партнёры новосибирского музыкального фестиваля Пикник Сиб.фм организуют на площадках мероприятия многочисленные мастер-классы авторской кухни и дегустацию крафтовых напитков, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения организаторов.

Генеральным партнёром фестиваля выступит компания «Гроспирон», которая предложит новосибирцам продегустировать мороженое из натурального молока. Латиноамериканские холодные напитки можно будет попробовать на площадке ресторана «Мехико». Там же можно будет посетить мастер-класс по приготовлению фахитос и мохито или попробовать уже приготовленную кесадию, мексиканские шашлыки и бурритос. Чайхана «Курагадиван» привезёт на Пикник блюда восточной кухни.

«Академия кофе» проведёт для гостей Пикника мастер-класс по альтернативным способам приготовления (кемекс, пуровер и кувшин для холодного заваривания), а также предложит фирменный кофе, фрукты и печенье. Дегустацию кофе Nescafe 3 in 1 организует компания Nestle, дегустация молока и молочной продукции состоится на площадке компании «Золотые луга».

Кафе здорового питания Bottva предложит вниманию гурманов уникальную авторскую кухню: все блюда повара кафе готовят только из натуральных растительных ингредиентов и без использования дрожжей, маргарина, яиц, консервантов и рафинированных продуктов. В основе меню для Пикника Сиб.фм будут представлены блюда вегетарианской и сыроедческой кухни, морсы собственного производства, травяной чай, фалафель, вегбургеры, а также плов с адыгейским сыром и сабджи.

Фото предоставлено Favorit Cheese

Свежие сыры — моцареллу, сулугуни, адыгейский — можно будет попробовать на площадке Favorit Cheese, там же для гостей проведут кулинарный мастер-класс от шеф-повара. Миниатюрными чебуреками накормят на площадке бренда ЖАRА. Burger Records порадует всех любителей сочных котлет классическими бургерами Morrison и бургерами Kanye West с луково-беконным мармеладом. Вок-лапшу приготовит теппан-бар «Мятный Карась», в жёлтом фургоне Jolto Bus бывший бармен Friends Лиза угостит гостей не только хот-догами, но и мороженым и молочными коктейлями. «Мясной завод Алтая» привезёт свою консервированную продукцию, а бар-коптильня «Цех» зажарит на Пикнике целого барана на вертеле и угостит всех желающих.

Продажа крафтовых напитков и кальянная зона будет организована на площадке баров «Гуси» и Rock City Bar, а паб Rooks проведёт дегустацию не только фирменных напитков, но и закусок, разогретых на пресс-гриле — сэндвичей и кесадильи. На площадке «Чайной обители» можно будет стать участником чайной церемонии или посетить мастер-класс по завариванию детокс-чая и чайных смузи, а также освоить азы йоги.

Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм



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Холодную питьевую воду для гостей фестиваля предоставляет «Росинка Сибири» — с недавних пор продукция этой компании производится под брендом DIO. Чтобы заказать любой напиток или закуску без очереди, можно будет воспользоваться услугами компании Zavezu.ru: курьеры доставят бургер или коробочку лапши из любой палатки фудкорта прямо на газон или на танцпол перед сценой.

Напомним, на Пикнике также будет организована маркет-зона, где будут представлены самые «сибирские» бренды уличной одежды, варенье из шишек, натуральная косметика и парафиновые ванны для рук.