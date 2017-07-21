 

Иркутский полицейский запрыгнул в машину с арсеналом оружия и заставил водителя остановиться

 21 июля, 13:23
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Иркутский полицейский запрыгнул в машину с арсеналом оружия и заставил водителя остановиться
Фото с сайта armeut.ru

Полицейские в Иркутске задержали автомобиль, в котором было четыре обреза охотничьих ружей и маска с прорезями для глаз, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения пресс-службы МВД России.

Сотрудники полиции в Иркутске задержали автомобиль марки «Субару», в салоне которого был арсенал оружия. Задержание произошло во время патрулирования в микрорайоне Первомайский.

«Водитель попытался скрыться, однако младший лейтенант полиции Павлов успел запрыгнуть в отъезжающую машину и заставить водителя остановиться», – говорится в сообщении.

При осмотре автомобиля правоохранители нашли под сиденьем обрезы четырёх охотничьих ружей и маску с прорезями для глаз.

Уголовное дело возбужденно по статье 222 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка оружия»). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.

По мнению оперативников, подобные предметы часто используется при разбойных нападениях на учреждения и организации, а также жилища граждан.

Напомним, что в апреле 2017 года полиция в Новосибирске задержала мужчину, который хранил у себя дома пять пистолетов, ружьё, винтовку, пистолет-пулемёт и 13 магазинов от разных типов оружия.

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