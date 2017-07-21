 

Кемеровские приставы арестовали комбайн у крупного предприятия АПК

 21 июля, 17:22
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Кемеровские приставы арестовали комбайн у крупного предприятия АПК
Фото с сайта globallookpress.com

В Кемеровском районе судебные приставы наложили арест на технику крупного предприятия в связи с большой задолженностью, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения управления УФССП по Кемеровской области.

Долг компании уже составляет 5 млн рублей за две единицы техники, которые находятся на реализации. Судебный пристав-исполнитель ОСП по Кемеровскому району, побывав на территории должника, наложил арест на комбайн и офисную технику.

Более 10 лет компания занимается оптовой торговлей животными, семенами, кормами, оборудованием для сельского хозяйства, а также молочными продуктами.

По данным VSE42.Ru, арестовано имущество компании ООО «Селяна», его учредителем является Андрей Евдокимов.

По информации издания, за один год в отношении компании было возбуждено 15 исполнительных производств, она накопила крупный долг по ЖКУ, перед физическими и юридическим лицам на сумму почти 8 млн рублей. Стоимость арестованного имущества – более 7,5 млн рублей, средства от его реализации пойдут в счет погашения долга.

Напомним, что в марте 2015 года задолженность перед государством управляющих компаний Сибири достигла 8 млрд рублей.

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