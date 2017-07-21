Коза Милка стала пациентом частной новосибирской ветклиники

Жители Новосибирска привезли в ветеринарную клинику козу – ветеринарные врачи оказали помощь животному и сфотографировались с козой на память, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе ветклиники «Артемида+» в соцсети «ВКонтакте».

Пациентами новосибирских ветклиник становятся не только кошки и собаки, но и нехарактерные для города животные.

«Про продуктивных животных не забываем», – такой надписью сопроводили фотографию козы ветеринарные врачи в группе в соцсети «ВКонтакте».

Хозяева трёхмесячной козы Милки забеспокоились, когда она перестала принимать пищу, стала «какой-то грустной» и всё время лежала. Они привезли животное на машине в ветеринарную клинику, где козе оказали своевременную помощь.

«У неё была темпония рубца, поднялась температура, – рассказала корреспонденту Сиб.фм ветеринарный врач клиники «Артемида+» Татьяна Рузанова. – У коз четырёхкамерный желудок, один из отделов – это, собственно, рубец, в котором скопился воздух. Мы делали прокалывание, чтобы выпустить воздух. Она такая ласковая, спокойная, никаких хлопот не доставила».

Для Милки всё закончилось благополучно, на следующий она день начала хорошо питаться и вставать.

Напомним, в июле новосибирские ветеринарные врачи рассказали, что их пациентами стали ёж, стриж, лошадь и зимородок.