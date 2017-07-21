 

Кузбасские полицейские скосили поле дикорастущей конопли

 21 июля, 08:27
подходящие темы
Кузбасские полицейские скосили поле дикорастущей конопли
Фото с сайта radionetplus.ru

Полицейские в селе Ягуново Кемеровской области вручную скосили поле дикорастущей конопли, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения регионального управления МВД.

В рамках профилактической операции «Мак-2017» сотрудники полиции обнаружили в селе Ягуново поле дикорастущей конопли. Землепользователю было вынесено предписание, согласно которому он должен был уничтожить поле.

«Сотрудники полиции совместно с представителями администрации Ягуновского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению наркотических дикоросов. В связи со сложным рельефом местности использовать специальную технику не представилось возможным, поэтому участники мероприятия на участке, который имеет площадь более пяти тысяч квадратных метров, скосили наркотикосодержащее растение вручную. Впоследствии вся трава была уничтожена», – говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2016 года замначальника полиции Бийска заставлял подчинённых собирать коноплю ради показателей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 марта, 12:29 • репортаж

Голландская болезнь: тюльпанная лихорадка

Корреспондент Сиб.фм разбирался, как работает бизнес на тюльпанах к 8 марта и откуда взялась цветочная голландская болезнь
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
 29.02.2016, 10:00 • репортаж

Мы всегда тут стояли

27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. В Новосибирске власти не стали запрещать пикеты в честь Немцова, дав им затеряться на фоне других событий. Корреспондент Сиб.фм оценил, как в городе почтили память оппозиционного политика.
самое популярное
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 20 июля, 11:35 • новость

Главврач больницы в Алтайском крае предстанет перед судом за поборы с подчинённых

Перед судом предстанет бывший главврач больницы в Алтайском крае; следователи подозревают женщину в том, что она требовала с подчинённых деньги.
присоединяйтесь!
    