Кузбасские полицейские скосили поле дикорастущей конопли

Полицейские в селе Ягуново Кемеровской области вручную скосили поле дикорастущей конопли, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения регионального управления МВД.

В рамках профилактической операции «Мак-2017» сотрудники полиции обнаружили в селе Ягуново поле дикорастущей конопли. Землепользователю было вынесено предписание, согласно которому он должен был уничтожить поле.

«Сотрудники полиции совместно с представителями администрации Ягуновского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению наркотических дикоросов. В связи со сложным рельефом местности использовать специальную технику не представилось возможным, поэтому участники мероприятия на участке, который имеет площадь более пяти тысяч квадратных метров, скосили наркотикосодержащее растение вручную. Впоследствии вся трава была уничтожена», – говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2016 года замначальника полиции Бийска заставлял подчинённых собирать коноплю ради показателей.