Новосибирские активисты проведут флешмоб против мусорной концессии

Новосибирские общественники проведут флешмоб против концессии, заключённой на строительство мусоросортировочного комплекса в районе памятника природы «Долина реки Издревая», рассказала корреспонденту Сиб.фм 21 июля участник инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

По сообщению организаторов, 22 июля исполнится год с момента подписания мусорной концесии. 21 июля общественники в 16:30 проведут пикет против соглашения. Он состоится возле здания правительства Новосибирской области.

«Мы хотим ещё раз выйти к правительству, чтобы сказать, что мы категорически не согласны с концессией. Прошёл уже год, и эта афера набрала много противников. Мы просим её расторжения», – рассказала корреспонденту Сиб.фм Юлия Колеватова.

Также 21 июля стартует тематический онлайн-флешмоб в социальных сетях. В течение нескольких дней активисты будут выкладывать тематические банеры, посвящённые мусорной концессии, с которыми они выйдут к зданию правительства.

Напомним, что в июне 2017 года противники мусорной концессии вышли на митинг в центре Новосибирска. В июле 2017 года депутат Наталья Пинус назвала «аферой» новосибирскую мусорную концессию.