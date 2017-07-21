Новосибирские спасатели достали из шахты лифта мёртвого мужчину

Спасатели в Октябрьском районе Новосибирска достали из шахты лифта недостроенного дома погибшего мужчину, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщении группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В Октябрьском районе Новосибирска спасатели достали из шахты лифта недостроенного дома погибшего мужчину.

«В шахту лифта в недостроенном доме упал мужчина. Спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, извлекли погибшего мужчину на вид 25-30 лет и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, мужчина упал примерно с восьмого этажа. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Напомним, что в декабре 2016 года лаборантка Центральной районной больницы в городе Куйбышеве Новосибирской области пришла в нетрезвом состоянии на работу и упала в шахту бесхозного лифта.