 

Новосибирские спасатели достали из шахты лифта мёртвого мужчину

 21 июля, 10:59
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Новосибирские спасатели достали из шахты лифта мёртвого мужчину
Фото с сайта gkmonolit.com

Спасатели в Октябрьском районе Новосибирска достали из шахты лифта недостроенного дома погибшего мужчину, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщении группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В Октябрьском районе Новосибирска спасатели достали из шахты лифта недостроенного дома погибшего мужчину.

«В шахту лифта в недостроенном доме упал мужчина. Спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, извлекли погибшего мужчину на вид 25-30 лет и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, мужчина упал примерно с восьмого этажа. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

Напомним, что в декабре 2016 года лаборантка Центральной районной больницы в городе Куйбышеве Новосибирской области пришла в нетрезвом состоянии на работу и упала в шахту бесхозного лифта.

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