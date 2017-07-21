 

Новосибирские учёные помогут найти лекарство от болезни физика Стивена Хокинга

 21 июля, 11:52
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Новосибирские учёные помогут найти лекарство от болезни физика Стивена Хокинга
Фото с сайта visokie-belie-prishelci.ru

Учёные Института цитологии и генетики исследуют антиоксидантный белок, который поможет найти лекарство от бокового амиотрофического склероза, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения пресс-службы института.

По сообщению пресс-службы, боковой амиотрофический склероз — также его называют болезнью Шарко — относится к числу редких заболеваний. В мире отмечается в среднем одно-два заболевания на 100 тысяч человек в год. К числу наиболее известных пациентов с относится физик Стивен Хокинг. Он же остаётся единственным пациентом, который живёт с этим заболеванием более полувека. Болезнь пока неизлечима и обычно от появления первых признаков до смерти проходит от трёх до пяти лет. Исследователи пока не могут определить причину её возникновения в большей части случаев. Примерно в четверти случаев болезнь вызывают мутации в ДНК.

Сотрудники лаборатории компьютерной протеомики ИЦиГ исследовали влияние мутаций белка SOD1 (супероксиддисмутазы-1) на возникновение и развитие болезни в наследственной форме. На сегодня известно более 180 вариантов мутаций в данном белке, которые способны вызвать данное заболевание. И на них приходится до 5 % от общего числа случаев диагностики БАС.

«Сегодня накоплена масса данных о протекании болезни, её симптомах, врачи часто могут определить, какая мутация белка её вызвала в том или ином случае, но до сих пор не ясно, почему это происходит, что такого в этой мутации, — рассказал сотрудник лаборатории Николай Алемасов. – Восполнить этот пробел и было целью нашей работы. Ещё одна задача – выяснить, почему у пациентов с мутациями в одной и той же позиции сильно варьируется продолжительность жизни после проявления симптомов заболевания — от года до десятилетий».

По мнению учёных, ответ можно найти в процессах, которые происходят в молекулярной структуре белка в результате мутаций. Эти знания помогут в дальнейшем найти способ лечения этого заболевания.

«Чтобы создать эффективное лекарство, надо сначала чётко определить цель: на какой процесс в белке с мутацией и каким образом надо воздействовать, чтобы пациент вылечился. Это мы и стараемся определить в ходе нашей работы», – сообщил Николай Алемасов.

Учёным удалось выделить структурные характеристики в белке, подвергшемся мутации, которые коррелируют с скоростью развития заболевания. Это даёт возможность предсказывать продолжительность протекания болезни у пациентов, в том числе и с редкими формами мутаций. Они пока плохо изучены.

Также исследователи выделили участки в белке, на которые надо будет воздействовать при выработке способов лечения БАС. Или, на начальных этапах, для продления жизни пациентов. Также в лаборатории компьютерной протеомики намерены продолжить исследования белка, наряду с прежними, используя и другие методы моделирования, что позволит делать более точные прогнозы развития БАС у конкретного пациента.

Напомним, что в июне 2015 года скончался лидер известной новосибирской группы «Коридор» Алексей Костюшкин, музыкант страдал от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.

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