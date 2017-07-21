Новосибирскстат подсчитал среднюю зарплату в регионах СФО за 2017 год

Самая высокая зарплата в Сибирском федеральном округе у жителей Красноярского края – 38 431 рубль, самая низкая в Алтайском крае – 21 355 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомства 21 июля.

Новосибирскстат подвёл итоги по начислению заработной платы в СФО с января по май 2017 года. В округе среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций составила 32 343 рубля.

«…более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Республике Хакасии и Забайкальском крае, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Лидеры рейтинга: Республика Хакасия – 32 732 рубля, Забайкальский край – 32 712 рублей, Иркутская и Томская области – 36 446 и 37 213 рублей соотвественно.

Кроме Алтайского края отстающими по зарплате являются Республика Алтай – 24 518 рублей и Омская область – 28 669 рублей. В остальных регионах округа зарплаты преодолели 30-тысячный рубеж: Бурятия – 30 639 рублей, Тыва – 30 508 рублей, Кемеровская область – 31 540 рублей, Новосибирская область – 31 956 рублей.

По данным ведомства, самые высокооплачиваемые специалисты трудятся в добывающей полезные ископаемые промышленности, а также в финансовой и страховой сферах.

Напомним, в апреле аналитики озвучили, каким работникам повысили зарплаты в Новосибирске.