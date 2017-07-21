Омская должница первой в России лишилась собственности за долги в сфере ЖКХ

Омский суд вынес беспрецедентное решение – за неуплату услуг отопления и горячей воды должница может лишиться ипотечной недвижимости, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте поставщика услуг.

Женщина не платила по коммунальным счетам с 2004 года, за 13 лет её долг перед обслуживающими компаниями в совокупности составил 4,5 млн рублей. Теперь по решению суда она может лишиться недвижимости, взятой в ипотеку.

«Решение было принято в отношении одного из самых крупных должников АО "Омск РТС" Михайловой Н. В., задолженность которой на сегодня составляет более 1,75 млн рублей, – говорится в сообщении на сайте теплоснабжающей компании. – Данная задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду) сформировалась у должницы с 2004 года».

На момент обращения судебного пристава в Куйбышевский суд, задолженность Михайловой перед тремя компаниями (ООО «КИТ Финанс Капитал», АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС») составляла 4,5 млн рублей.

Должница владеет двухэтажным кирпичным домом общей площадью более 800 квадратных метров и участком земли (более 1,8 тысячи квадратных метров) в центре Омска, за недвижимость выплачивает ипотеку. С 2016 года имущество должницы заложено.

Суд вынес решение в пользу истца – УССС по Омской области – и отказал должнице в удовлетворении апелляционной жалобы. Согласно решению, четверть собственности супругов на дом, а также земельный участок и недострой на нём, будет обложена взысканием за долги.

Против должницы сыграло и её поведение: зная о задолженности, она не предпринимала никаких мер по её погашению.

«Решение Омского областного суда (апелляционное определение от 17.05.2017 по гражданскому делу №33-2206/2017) означает, что в настоящий момент появилась положительная практика об обращении взыскания на заложенное имущество (единственное жилое помещение) в пользу взыскателя, не являющегося залогодержателем», – подытожил источник.

Напомним, в июне прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей из-за материнского капитала.