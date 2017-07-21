Полицейские ликвидировали незаконный игровой клуб в Хакасии

Сотрудники полиции в Абакане изъяли из незаконного игрового клуба на территории промышленной базы игровые автоматы, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения пресс-службы управления МВД по Республике Хакасии.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) обнаружили в клубе охранника и девятерых игроков, почти все — из Республики Тувы. Возраст посетителей – от 20 до 30 лет.

С места происшествия были изъяты 19 игровых автоматов и денежная выручка. В настоящее время по факту проводится проверка.

Напомним, что 17 января полицейские и бойцы СОБР закрыли подпольное казино в Новосибирске.