 

Прокурор выявил полицейское прошлое школьного учителя физики в Бурятии

 21 июля, 17:42
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Прокурор выявил полицейское прошлое школьного учителя физики в Бурятии
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура потребовала от директора школы устранить нарушение антикоррупционного законодательства – работодатель не сообщил о трудоустройстве учителем физики бывшего полицейского, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии.

Директор МБОУ «Кыренская СОШ» не направил уведомление бывшему работодателю нового учителя физики, а в прошлом полицейского, о его приёме на работу. Прокуратура Республики Бурятии напомнила о антикоррупционном законодательстве и потребовала устранить нарушение.

Новый учитель физики Кыренской школы был уволен из органов полиции с должности начальника отделения криминалистических экспертиз экспертно-криминалистического обеспечения УМВД в Улан-Удэ. Эта должность входит в перечень профессий в государственных и муниципальных структурах, на которые распространяется действие антикоррупционного закона.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», директор школы должен был в десятидневный срок уведомить бывшего работодателя учителя физики о том, что последний получил новую работу. Однако по неизвестной причине этого не произошло.

Прокурор Тункинского района вынес в адрес руководства школы представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Напомним, в июле стало известно, что бухгалтер новосибирской школы предстанет перед судом.

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