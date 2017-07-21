Противники новосибирской мусорной концессии оделись в чёрное и вышли к зданию правительства

Новосибирские активисты оделись в чёрное и вышли к зданию правительства области в знак протеста против концессии, заключённой на строительство мусоросортировочных комплексов, передаёт корреспондент Сиб.фм 21 июля с места событий.

22 июля исполнится год с момента подписания мусорной концессии. Накануне, 21 июля, общественники вышли на пикет против соглашения в чёрной одежде в знак траура. Пикет проходит возле здания правительства Новосибирской области.

«Пикет заявлен на четырёх человек. Наша тема очень широко обсуждается, когда мы озвучили информацию о пикете, стало понятно, что будет больше народу. Нам сказали, что если вы хотите превышать численность – уходите за здание, – рассказала участник инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова. – Но почему мы пойдём куда-то, если мероприятие заявлено здесь. Как вы видите здесь ведутся какие-то работы, именно сейчас нужно полить не ту сторону, а эту (во время пикета за спиной участников ездил трактор – прим. Сиб.фм) – наводит на мысль, что неспроста».

У здания правительства стояло четыре человека. На Красном проспекте от здания правительства до площади Ленина корреспондент Сиб.фм встретил восемь человек, все они — участники одичночных пикетов.

«Концессия крайне непродуманная, и я против места размещения мусорного полигона на реке Издревая. Я озабочена экологической судьбой территории, на которой будет располагаться комплекс. Также я против такого способа решения проблемы – закапывать мусор в землю и особенно в хороших местах, там, где заповедник. Я за переработку мусора. Пусть мы больше потратим денег, но, вложившись в грамотную переработку, мы выиграем, – рассказала корреспонденту Сиб.фм участник одиночного пикета Наталья Придак. – С раннего детства меня родители возили туда отдыхать, я участвую в акциях по сбору мусора на этой территории».

«Идея пикета приурочена к годовщине подписания концессии. Мы лишний раз пытаемся напомнить об этом событии, в том числе и его виновникам. Мы считаем, что виновники мусорной аферы сидят в этом здании (здание правительства Новосибирской области – прим. Сиб.фм), – рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко. – Это более чем странная сделка. Она более опасна, чем предыдущая афера, которую мы успешно победили – повышение тарифов ЖКХ. Но её опасность скрыта от больших масс населения. Афера страшная, и человек, не заинтересованный коррупционно, не мог подписать его в здравом уме».

Также 21 июля стартовал тематический онлайн-флешмоб в социальных сетях. В течение нескольких дней активисты будут выкладывать тематические банеры, посвящённые мусорной концессии, с которыми они вышли к зданию правительства.

Напомним, что в июне 2017 года противники мусорной концессии вышли на митинг в центре Новосибирска. В июле 2017 года депутат Наталья Пинус назвала «аферой» новосибирскую мусорную концессию.