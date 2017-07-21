Суд рассмотрит апелляцию оштрафованной за обращение к Путину томской пенсионерки

Суд в Томске рассмотрит апелляцию томской пенсионерки, которую оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к президенту Владимиру Путину возле здания областной администрации, рассказала корреспонденту Сиб.фм 21 июля Галина Шергина.

Томский областной суд рассмотрит апелляцию Галины Шергиной, которую она подала 30 июня.

В июне 2017 года Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу Галину Шергину, которая вместе с 12 другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации.

Суд признал виновной Галину Шергину по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Пришедшие с плакатами, надувными шарами, имеющие бейджики на груди, взялись за руки, встали в круг, помолились, затем встали в полукруг. Шергина Галина обратилась в адрес президента РФ, озвучив заранее составленный текст, после чего участники мероприятия текст обращения, прикреплённый к надувным шарам цвета российского флага, с криками „Ура!“ запустили в небо», – говорится в тексте судебного постановления.

В июле 2017 года Ленинский районный суд оштрафовал ещё одну участницу акции Елену Сосулину на 5 тысяч рублей за коллективное видеообращение к Владимиру Путину. Решение суда женщине вручили 5 июля в её 52-й день рождения.

Напомним, что в декабре 2014 года новосибирские трезвенники обратились к Путину с просьбой отменить снижение цен на водку.