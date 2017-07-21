Томский вуз похвалился первым выпускником из Пакистана

Первый в истории Томского политехнического университета пакистанский студент Сакиб Мухаммад не только с отличием закончил вуз, но и внёс существенный вклад в энергетику, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТПУ.

Выпускник ТПУ Сакиб Мухаммад является автором разработки в области энергетики, которая повысит надёжность «сердца» высоковольтного вакуумного выключателя.

Вакуумные выключатели сейчас широко используются в энергетике. Студент из Пакистана с первого дня обучения присоединился к группе исследователей, которые изучали процессы внутри камеры этих выключателей.

«Сердцем выключателя является вакуумная дугогасительная камера, которая не подлежит ремонту, поэтому должна безотказно работать порядка 30 лет, – поясил выпускник. – На кафедре была возможность поработать со сверхскоростной камерой, с её помощью я фиксировал оптические явления в вакуумной дуге. Это позволяет лучше понять поведение дуги».

Сакиб Мухаммад разработал усовершенствование для вакуумных выключателей, которое позволит более грамотно конструировать новые вакуумные дугогасительные камеры, а также повысит надёжность выключателя и увеличит его ресурс работы. На данный момент созданная Сакибом система уже используется в экспериментах в Энергетическом институте.

Студент закончил вуз с красным дипломом магистратуры Института физики высоких технологий ТПУ по профилю «Высоковольтная техника электроэнергетических систем». Кроме того, он получил две медали: бронзовую медаль «За заслуги перед ТПУ» за свою научную работу и золотую медаль за отличную учёбу.

Сакиб Мухаммад русский язык начал изучать только в Томске, а в магистратуре обучался по англоязычной программе. Родным для Муххамада является язык урду.

«В своё время я выбрал ТПУ из других вузов, потому что здесь была англоязычная программа на интересующем меня направлении. В итоге я не пожалел, уровнем образования я остался полностью доволен», – рассказал выпускник.

На данный момент пакистанец проходит собеседования в зарубежных компаниях, так как намерен не возвращаться в Пакистан. Также он получил два предложения продолжить обучение: закончить аспирантуру ТПУ или получить учёную степень PhD в Словакии.

Напомним, в середине июля томские учёные объявили, что создали золотые сенсоры для выявления запрещённых веществ.