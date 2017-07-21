Тропическая птица залетела в забайкальский заповедник

Необычная птица, напоминающая цаплю, была сфотографирована инспекторами заповедника в Забайкальском крае – орнитологи распознали на снимке египетскую цаплю, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Даурского заповедника.

Египетскую цаплю заметили на выпасе скота сотрудники охраны на территории Даурского заповедника в Забайкалье.

14 июля в ходе рейда инспекторы запечатлели белоснежную птицу с оранжевыми клювом и перьями на шее и голове, которая прохаживалась между крупным рогатым скотом. Птица напоминала цаплю, но отличалась большой головой и коротким клювом.

Орнитолог заповедника Олег Горошко узнал на фотоснимке египетскую цаплю, обитающую обычно в тропиках, субтропиках, южной части умеренных широт обоих полушарий.

На пастбище цапля была не случайно. Основная пища египетских цапель — насекомые, поднятые с земли проходящими мимо животными.

«Это первая встреча данного вида не только в Забайкалье, но и в Сибири», — прокомментировал Горошко находку инспекторов.

На территории Российской Федерации египетская цапля занесена в Красную книгу России, а также в региональные красные списки Дагестана, Астраханской области, Сахалинской области и Приморского края.

Напомним, в июле омский суд запретил объявления о продаже филина и леопарда.