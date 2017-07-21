 

Тропическая птица залетела в забайкальский заповедник

 21 июля, 08:02
подходящие темы
Тропическая птица залетела в забайкальский заповедник
Фото с сайта заповедника

Необычная птица, напоминающая цаплю, была сфотографирована инспекторами заповедника в Забайкальском крае – орнитологи распознали на снимке египетскую цаплю, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Даурского заповедника. 

Египетскую цаплю заметили на выпасе скота сотрудники охраны на территории Даурского заповедника в Забайкалье.

14 июля в ходе рейда инспекторы запечатлели белоснежную птицу с оранжевыми клювом и перьями на шее и голове, которая прохаживалась между крупным рогатым скотом. Птица напоминала цаплю, но отличалась большой головой и коротким клювом.

Орнитолог заповедника Олег Горошко узнал на фотоснимке египетскую цаплю, обитающую обычно в тропиках, субтропиках, южной части умеренных широт обоих полушарий.

На пастбище цапля была не случайно. Основная пища египетских цапель — насекомые, поднятые с земли проходящими мимо животными.

«Это первая встреча данного вида не только в Забайкалье, но и в Сибири», — прокомментировал Горошко находку инспекторов.

На территории Российской Федерации египетская цапля занесена в Красную книгу России, а также в региональные красные списки Дагестана, Астраханской области, Сахалинской области и Приморского края.

Напомним, в июле омский суд запретил объявления о продаже филина и леопарда.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июня, 12:58 • репортаж

Игра в одно кусание

«Жалко животных», «замученные детские игрушки», «ноги моей не будет в этой пыточной для зверей». Поход по контактным зоопаркам Новосибирска без детей.
 9 июня, 10:45 • репортаж

Экология по-сибирски в Крыму

250 мешков мусора, валежника и вредоносного плюща, 102 гектара садово-паркового искусства XIX века, поймы рек и кремлёвские ёлки — как сибирские дети приобщали «Артек» к экомарафону.

Слетать в космос и вернуться

 16 мая, 13:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 20 июля, 11:35 • новость

Главврач больницы в Алтайском крае предстанет перед судом за поборы с подчинённых

Перед судом предстанет бывший главврач больницы в Алтайском крае; следователи подозревают женщину в том, что она требовала с подчинённых деньги.
присоединяйтесь!
    