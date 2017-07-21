 

Улица для художников появится в Алтайском крае

 21 июля, 12:52
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Улица для художников появится в Алтайском крае
Фото с сайта weburg.net

Строители начали возводить улицу для художников на туристическом курорте «Белокуриха-2»; планируется построить художественную и гончарную мастерские и музей шоколадных скульптур, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения «Интерфакса».

По сообщению информационного агентства, стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей, но «впоследствии может поменяться». Планируется построить 10 разнонаправленных объектов. Они будут включать в себя художественную и гончарную мастерские, а также музей шоколадных скульптур.

Музей застройщики планируют сдать осенью 2017 года. Он станет первым на новой улице, которая расположится рядом со строящимся историко-архитектурным комплексом «Андреевская слобода». Строительством домов для проекта «Мир художников» занимается бийская компания «Сиблюкс». Инициатором проекта выступил скульптор-ювелир Владимир Войчишин.

АО «Курорт Белокуриха» является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», курортная поликлиника, оздоровительный центр «Водный мир», туристический комплекс «Сибирское подворье» и другие объекты.

Напомним, что в июне 2014 года неизвестный житель Томска нарисовал на дорожных знаках ёжика, медведя, динозавра и слона.

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