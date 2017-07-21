 

Волк пришёл на пикник туристов в Алтайском крае

 21 июля, 11:29
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Волк пришёл на пикник туристов в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com и со страницы Светланы Быковой

Волк вышел на привал отдыхавших в горах Белокурихи туристов – одна путешественница успела сфотографировать хищника и выложить в соцсети, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице женщины в Instagram.

Жительница Барнаула Светлана Быкова описала в соцсетях встречу с волком по дороге на вольфрамовый рудник. Путешественники не только не испугались хищника, но и разделили с ним свой обед.

«Вчера путешествовали по горам Белокурихи, – написала Светлана Быкова. – По дороге на рудник, решили перекусить. На запах вышел волк. Прятался в кустах и наблюдал. Оставили ему мяса и уехали. Вернулись, а он всё съел и ждёт. Молодой, голодный! Положили остатки колбаски сырокопчёной, не подходит, ждёт, пока уедем».

Туристка успела сфотографировать хищника, чтобы выложить в свой Instagram.

Напомним, 20 июля стало известно, что медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском.

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