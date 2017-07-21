Введённый в Омской области из-за чумы свиней режим ЧС грозит отстрелом новосибирским кабанам

Власти Омской области ввели на территории региона режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней, новосибирский министр предложил уничтожать диких кабанов, чтобы предотвратить распространение инфекции, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения «Интерфакса».

Расстояние от очагов заражения АЧС в Омской области до Новосибирской области составляет менее 100 км. Проблему распространения африканской чумы свиней обсудили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии правительства Новосибирской области.

Опасаясь перехода АЧС из Омской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин предложил уничтожать диких кабанов, приходящих из соседней области.

«Вероятность того, что разнесет её (АЧС – прим. Сиб.фм) кабан – огромная. При всём желании наши охотники не истребят его за один день, за один год никогда. Поэтому нечего жалеть эту живность. В зоопарке есть: сходили, посмотрели и хватит. А тот ущерб, который сегодня может принести экономике, этого не должно быть», — заявил Василий Пронькин.

Чиновник уже дал подчинённым поручение к 26 июлю подготовить предложения по истреблению диких кабанов в регионе.

«Если нужно открывать охоту, решение чрезвычайной комиссии будет», — уточнил Пронькин.

Африканская чума свиней (АЧС) была выявлена на территории Омской области 13 июля. В посёлке Верблюжье Саргатского района и посёлке Ачаир Омского района и пятикилометровой зоне вокруг них введён режим ЧС и карантин на 30 дней. 17 июля АЧС была выявлена в Любинском районе, где в посёлке Красный Яр на свалке в мешках были обнаружены трупы семи свиней.

На территории всей Омской области режим ЧС был введён 20 июля. В очагах заражения действует карантин, проводится дезинфекция. По данным Россельхознадзора, всего планируется уничтожить около двух тысяч свиней.

Напомним, что 26 марта эксперты подтвердили вспышку африканской чумы свиней в Иркутской области.