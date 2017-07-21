 

Введённый в Омской области из-за чумы свиней режим ЧС грозит отстрелом новосибирским кабанам

 21 июля, 19:00
подходящие темы
Введённый в Омской области из-за чумы свиней режим ЧС грозит отстрелом новосибирским кабанам
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Омской области ввели на территории региона режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней, новосибирский министр предложил уничтожать диких кабанов, чтобы предотвратить распространение инфекции, узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения «Интерфакса».

Расстояние от очагов заражения АЧС в Омской области до Новосибирской области составляет менее 100 км. Проблему распространения африканской чумы свиней обсудили на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии правительства Новосибирской области.

Опасаясь перехода АЧС из Омской области, министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин предложил уничтожать диких кабанов, приходящих из соседней области.

«Вероятность того, что разнесет её (АЧС – прим. Сиб.фм) кабан – огромная. При всём желании наши охотники не истребят его за один день, за один год никогда. Поэтому нечего жалеть эту живность. В зоопарке есть: сходили, посмотрели и хватит. А тот ущерб, который сегодня может принести экономике, этого не должно быть», — заявил Василий Пронькин.

Чиновник уже дал подчинённым поручение к 26 июлю подготовить предложения по истреблению диких кабанов в регионе.

«Если нужно открывать охоту, решение чрезвычайной комиссии будет», — уточнил Пронькин.

Африканская чума свиней (АЧС) была выявлена на территории Омской области 13 июля. В посёлке Верблюжье Саргатского района и посёлке Ачаир Омского района и пятикилометровой зоне вокруг них введён режим ЧС и карантин на 30 дней. 17 июля АЧС была выявлена в Любинском районе, где в посёлке Красный Яр на свалке в мешках были обнаружены трупы семи свиней.

На территории всей Омской области режим ЧС был введён 20 июля. В очагах заражения действует карантин, проводится дезинфекция. По данным Россельхознадзора, всего планируется уничтожить около двух тысяч свиней.

Напомним, что 26 марта эксперты подтвердили вспышку африканской чумы свиней в Иркутской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июля, 11:09 • статья

Корнеплод, патриот, революционер

«Russian potatoes are good. Very good», — мечтает специалист Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции, но самым вкусным сортом считает немецкую Адретту. Кто же выиграет битву клубней?
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
 26 июня, 10:21 • статья

Шведский стол для сибирских зеков

«Русь сидящая» — о том, почему новосибирская колония заказывает за счёт государства целую посевную кампанию, и во сколько обходится стране питание одного рецидивиста.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 20 июля, 11:35 • новость

Главврач больницы в Алтайском крае предстанет перед судом за поборы с подчинённых

Перед судом предстанет бывший главврач больницы в Алтайском крае; следователи подозревают женщину в том, что она требовала с подчинённых деньги.
присоединяйтесь!
    