Забайкальская прокуратура потребовала снести незаконную туристическую базу

Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края потребовала снести незаконную туристическую базу возле национального парка «Алханай», узнал корреспондент Сиб.фм 21 июля из сообщения пресс-службы прокуратуры России.

Прокуратура Дульдургинского района провела проверку и нашла незаконную туристическую базу возле национального парка «Алханай».

По сообщению ведомства, жители посёлка Агинское в 2012-2014 годах возвели на территории туристического комплекса «Алхана-Тур» 27 временных кемпингов, коттеджей и кафе. Они не согласовали их с собственниками лесного земельного участка.

«Впоследствии они самостоятельно заселяли граждан в эти строения и получали от этого дополнительную прибыль. При этом никто не отвечал за безопасность проживающих в лесном массиве туристов», – говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила дело по результатам проверки по части 7.9 КоАП РФ («Самовольное занятие лесных участков»). Прокурор района направил в суд исковые заявления с требованиями от собственников этих строений освободить от них лесной участок.

Напомним, что в июле 2017 года госдума приняла закон о туристическом сборе, в перечень регионов попал Алтайский край. Туристы будут платить 50 рублей в день за пребывание на Алтае с 2018 года.