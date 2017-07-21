Звезда нового питерского андеграунда RSAC выступит в Новосибирске

Создатель Red Samara Automobile Club и звезда «Ионотеки» Феликс Бондарев даст бесплатный концерт на открытии концертного зала The Rooks в Новосибирске, узнал 21 июля корреспондент Сиб.фм из группы скандального музыканта «ВКонтакте».

Скандальный проект Red Samara Automobile Club выступит перед представителями поколения Y в Новосибирске. Четвёртый по счёту визит питерского музыканта Феликса Бондарева состоится 22 июля на открытии второй очереди бара The Rooks по адресу улица Коммунистическая, 45.

Феликс Бондарев сотрудничал с известными музыкантами из The Brian Jonestown Massacre, «Мумий Тролль», «Сансара», «Барто» и «Горностай» в качестве музыканта и автора текстов песен. По данным портала «Афиша.Волна», он также основал полдюжины собственных музыкальных проектов (Red Samara Automobile Club, Amazing Electronic Talking Cave, LSNLSN и так далее), работая в стилях гитарный лоу-фай, шумный шугейз, порнографический витч-хаус и антифолк.

Столичные музыкальные критики и посетители питерского клуба «Ионотека» восторженно отзывались о песнях Феликса, написанных с использованием ненормативной лексики.

«Я никогда не считал себя поэтом. Я слаб, возможно, на метафоры, но, как оказалось, силён тем, что со мной себя можно ассоциировать в определённый момент. Оказалось, что лучше сказать напрямую, и это будет интереснее», – объяснял в интервью «Афише» автор RSAC Феликс Бондарев.

Напомним, кумир периода конца 90-х – начала нулевых Найк Борзов выступит на Пикнике Сиб.фм 29 июля.