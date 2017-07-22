 

Новосибирская S7 первой в России получила «удобный» самолёт Airbus A320neo

 22 июля, 15:14
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Новосибирская S7 первой в России получила «удобный» самолёт Airbus A320neo
Фото предоставлено пресс-службой S7

Первой российской авиакомпанией, получившей современный самолёт семейства Airbus A320neo, стала новосибирская S7 Airlines, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июля из сообщения пресс-службы S7.

21 июля самолёт Airbus A320neo был передан в распоряжение авиакомпании S7 Airlines на заводе производителя в Тулузе (Франция). Лайнер получен на условиях аренды у лизинговой компании BOC Aviation Limited.

«S7 Airlines постоянно обновляет парк, — подчеркнул председатель Совета директоров S7 Airlines Владислав Филёв. — Мы используем самые современные разработки ведущих мировых производителей. Самолёты Airbus A320neo более эффективны в эксплуатации — расход топлива снижен на 15 %, а дальность полёта выше, чем у предыдущего поколения. Уже скоро пассажиры S7 Airlines первыми в России смогут ощутить новый уровень комфорта, который предлагают эти современные воздушные суда. Постепенно самолёты обновлённого семейства заменят все находящиеся в парке Airbus A320».

Как отмечается в сообщении, Airbus A320neo — самый малошумный самолёт с улучшенными аэродинамическими характеристиками среди лайнеров этого класса.

Салон самолёта — шире обычного, имеет хорошую звукоизоляцию. Багажные полки и места под креслами для ручной клади — более вместительные. Современные кресла оборудованы розетками с разъёмом USB и специальными держателями для мобильных телефонов. Миниатюрная трёхступенчатая подставка, расположенная на уровне глаз, позволяет закрепить планшет или смартфон на спинке впереди стоящего кресла. Свежий воздух в салоне обеспечивается усовершенствованной системой кондиционирования.

Новый лайнер рассчитан на перевозку восьми пассажиров в бизнес-классе и 158 пассажиров — в экономическом.

«Мы поздравляем нашего давнего партнёра, авиакомпанию S7 Airlines, с получением первого в России самолёта А320neo, — сказал коммерческий директор Airbus Commercial Aircraft Джон Лихи. — Мы уверены, что авиакомпания по достоинству оценит высокую топливную эффективность этой модели, а также преимущества её унификации с существующим парком А320. Надеемся, что самолёты семейства A320neo станут основой парка авиакомпании в будущем».

Напомним, в сентябре 2016 года новосибирская группа компаний S7 подписала с иностранной компанией Air Lease Corporation соглашение на поставку в операционный лизинг узкофюзеляжных судов Boeing 737 Max.

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