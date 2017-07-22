Житель Новокузнецка получил вместо заказанного видеорегистратора фарфоровых баранов

В Новокузнецке мужчина заказал в интернете видеорегистратор по распродаже, но в посылке получил две фарфоровые статуэтки баранов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области 22 июля.

В полицию обратился 40-летний житель Новокузнецка, заявив, что стал жертвой мошенников. По его словам, около недели назад он заказал в интернете видеорегистратор для автомобиля, который был выставлен на распродажу по низкой цене. С ним связался менеджер компании, с которым они обсудили детали покупки. Мужчина потратил 4 тысячи рублей с учётом доставки.

Через несколько дней посылка с товаром пришла, но вместо видеорегистратора в ней оказались две фарфоровые статуэтки баранов.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку и устанавливают личность подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Уже известно, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Москве, а деньги были обналичены в Санкт-Петербурге», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в мае следователи передали в суд дело в отношении жителя Новосибирска, подозреваемого в попытке перепродажи «шпионского оборудования» — флеш-карты с диктофоном, заказанной ранее по интернету.