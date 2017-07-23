Экологи расставят фотоловушки на охотников за снежным барсом в Бурятии

Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) для борьбы с браконьерами в Бурятии установят в местах обитания снежного барса автоматические камеры с функцией онлайн-передачи ММС-сообщений, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июля из сообщения Алтае-Саянского отделения WWF.

Камеры в течение июля установят участники полевой экспедиции «Азия – Ирбис»: шесть фотоловушек будут размещены в Тункинских гольцах, где и обитает краснокнижный ирбис. Экспедиция пройдёт по инициативе Всемирного фонда дикой природы и при поддержке Фонда «Мир вокруг тебя».

Автоматические камеры будут не только передавать защитникам природы информацию о появлении браконьеров, но также фиксировать присутствие снежного барса и других зверей и птиц. Наблюдение за животными в дикой природе в отсутствие человека с помощью фото- и видеоловушек сегодня считается одним из самых современных методов исследования. Учёные получат данные с автоматических камер и смогут cкорректировать природоохранные планы по сохранению снежного барса в Бурятии.

«Первые серьёзные учёты численности ирбиса в Бурятии прошли по инициативе и при поддержке WWF только в 2016 году. Остаются вопросы, требуются дополнительные исследования. Например, загадка, как снежный барс в Бурятии вообще выживает при такой низкой плотности и численности сибирского горного козла – основного объекта питания ирбиса в Южной Сибири», – объясняет актуальность проекта Александр Карнаухов, старший координатор Алтае-Саянского отделения WWF.

Камеры с ММС-оповещением уже успешно используют в других регионах Сибири. Сотрудники отделов охраны заповедников и национальных парков в режиме онлайн получают фотоснимки, если на кадрах фиксируются нарушители, инспекторы получают возможность оперативно отреагировать на происходящее.

«В Бурятии, в отличие от гор Алтая или Тувы, хорошие условия для установки камер с функцией онлайн-слежения, во многих местах есть устойчивое покрытие сотовой сети, – отмечает Сергей Малых, главный координатор и участник полевой экспедиции, член рабочей группы «Азия – Ирбис». – Пока камеры настроены так, что изображения будут приходить на почту и телефоны сотрудников рабочей группы «Азия – Ирбис», а мы оперативно передадим данные силовым структурам или Тункинскому национальному парку. После того, как получение информации будет отработано, мы продумаем схему передачи данных напрямую».

Напомним, ранее WWF сообщал, что намерен создать фотоархив на всех снежных барсов, обитающих на Алтае: внешние различительные черты, запечатлённые на фото, помогут следить за их популяцией.