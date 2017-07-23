Мэрия Новосибирска задумалась об организации премьеры скандального фильма «Матильда»

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова обратилась к своим подписчикам в социальной сети Facebook с вопросом, не стоит ли организовать в столице Сибири премьеру скандально известного фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июля, ознакомившись с сообщением.

Свой пост в сети Терешкова сопроводила ссылкой на публикацию интернет-издания «Медуза», в которой рассказывалось о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Минкульт РФ, в МВД и в Генпрокуратуру подписанный 37 парламентариями депутатский запрос «о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда"».

«Может, сделаем премьеру фильма в Новосибирске?» — задалась вопросом Анна Терешкова.

Подписчики чиновницы активно отреагировали на такое предложение, большая часть поддержала его.

«Хорошая идея, пусть у нас в "Победе" сделают премьеру», — прокомментировала вопрос Терешковой Янина Шуйская. С ней согласился и пользователь сети Facebook Михаил Моисеев.

«В Новосибирске хорошие традиции кинопоказов. Когда-то в той же "Победе" Э. Н. Горюхина показывала нам, школьникам, практически запрещённых Чхеидзе, Абуладзе, Тарковского, Кайдановского и других прекрасных режиссёров. И сами режиссёры приезжали. Так что мне кажется, Новосибирск и "Победа" — прекрасное место, чтобы посмотреть фильм Учителя», — высказал своё мнение пользователь.

«Правильно, Аня, надо сделать в Новосибирске премьеру. В конце концов, должен Новосибирск продемонстрировать, что это город, где много умных интеллигентных людей»,— написала известный новосибирский журналист Ирина Левит.

Часть пользователей сети, однако, сочла пост Анны Терешковой провокационным.

«Что, в департаменте культуры заняться больше нечем?» — обратилась с риторическим вопросом к чиновнице пользователь Наталия Костина.

Напомним, что фильм Учителя посвящён роману балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, премьера фильма намечена на осень.