Нетрезвый водитель сбил сразу троих малолетних детей в Красноярском крае

Двое малолетних детей пострадали, ещё один ребёнок погиб в результате ДТП с участием нетрезвого водителя в Курагинском районе Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла в селе Берёзовское: 38-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на детей, которые шли по дороге во встречном направлении. В результате ДТП погиб годовалый ребёнок, которого старшие дети везли в коляске, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы две девочки четырёх и девяти лет.

Водитель, совершивший наезд, попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции при помощи местного населения. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 10 июня в Туве двухлетний ребёнок погиб после того как попал под колёса автомобиля «УАЗ Хантер», которым управлял полицейский.