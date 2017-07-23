Новосибирская полиция задержала обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области 23 июля.

Жителя Калининского района Новосибирска обвиняют в совершении насильственных действий в отношении малолетней девочки.

По версии следствия, 13 июля этот человек постучал в одну из квартир на улице Краузе, где находились двое малолетних детей без взрослых. Он представился знакомым матери и попросил попить воды.

«После того, как ребёнок впустил обвиняемого в квартиру, последний нанёс девочке не менее двух ударов в область лица и совершил в отношении неё действия сексуального характера с применением насилия, а затем покинул место преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

В течение нескольких дней следователи и сотрудники полиции работали над установлением личности злоумышленника. Камеры видеонаблюдения зафиксировали приметы автомобиля, на которой он приезжал к дому. Они смогли установить местонахождение автомашины и личность её владельца. Выяснилось, что у него уже была судимость за тяжкое преступление.

Сотрудники полиции разыскали владельца автомобиля и задержали его. В отношении него предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Фигурант дела свою вину признал частично.

23 июля Калининский районный суд Новосибирска по ходатайству следователя принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

Напомним, в октябре 2014 года Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии педофила, заманившего ребёнка котёнком в заброшенное здание.