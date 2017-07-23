Самолёт-амфибия упал в озеро в Иркутской области

Самолёт-амфибия марки Л-4 упал в озеро Медвежье в Иркутской области — погибших в результате происшествия нет, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июля из сообщения Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Авария произошла около 8:00 по местному времени. По предварительным данным, воздушное судно совершало частный полёт, на его борту находились пилот и два пассажира. По неустановленной причине во время захода на посадку произошло неконтролируемое падение самолёта в воду. Пассажиры и пилот живы. По факту авиапроисшествия следователями организована доследственная проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, 16 июля частный пассажирский самолёт Cessna-172R совершил жёсткую посадку рядом с островом Ольхон на Байкале, все четыре человека, находившихся на борту воздушного судна, получили травмы.