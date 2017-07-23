Три человека погибли в ДТП на трассе под Омском

Три человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе Тюмень-Омск в Тюкалинском районе Омской области, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июля из сообщения регионального ГУ МВД.

Авария произошла 22 июля около 22:50 по местному времени. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь со стороны Тюмени, в районе 499-го километра автодороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво». После удара грузовик также выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым «Фордом».

В результате происшествия водитель ВАЗа, водитель «Форда» и его пассажирка скончались на месте происшествия ещё до приезда бригады скорой медицинской помощи. В больницу была доставлена двухлетняя девочка, находившаяся в «Форде». Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 17 июля водитель из Омска выехал на встречную полосу на трассе под Тамбовом: грузовой автомобиль подмял иномарку, в результате водитель и три пассажира погибли.