 

Автобус в Норильске протащил по асфальту зажатую дверями четырёхлетнюю девочку

 24 июля, 07:27
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Автобус в Норильске протащил по асфальту зажатую дверями четырёхлетнюю девочку
Фото с сайта globallookpress.com

Четырёхлетняя девочка в Норильске получила ушибы и ссадины, после того как автобус зажал ей ногу дверями и протащил несколько метров по асфальту, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл 22 июля на улице Первопроходцев — водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в том, что все пассажиры вошли в салон. В результате задней дверью зажало ногу девочке, которую подсаживала на ступени автобуса мать. После этого транспортное средство тронулось и протащило ребёнка несколько метров по проезжей части. Пострадавшую с многочисленными ссадинами и ушибами доставили в больницу.

 

После проверки в отношении водителя составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью потерпевшего. Нарушителю грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Кроме того, владельцу автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, вынесено представление на аннулирование регистрации транспортного средства.

Напомним, в мае в Новосибирске автобус около ста метров проехал с зажатой в дверях коляской, в которой находился полуторагодовалый ребёнок.

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