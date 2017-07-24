Бизнесмен попросил жителей Новокузнецка поддержать строительство бесплатного метро

Предприниматель из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин призывает жителей Новокузнецка поддержать проект строительства бесплатного частного надземного метро в городе, который «игнорирует» местная власть, рассказал корреспонденту Сиб.фм Ринат Бичурин 24 июля.

Построить надземное лёгкое метро с бесплатным проездом для пассажиров в Новокузнецке предложил летом 2015 года бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин. Строить метро он намерен «при поддержке горожан».

Цель проекта — строительство 40 км железнодорожного полотна и 25 станций за четыре года. Бичурин отметил, что на сегодняшний день проект находится на нулевой стадии развития.

«Надо провести в городе референдум о частном надземном метро. В таком случае местным властям будет невозможно пойти против воли горожан», — уверен бизнесмен.

В группе «Новое метро Новокузнецка» соцсети «ВКонтакте» Бичурин обратился к жителям Новокузнецка, чтобы поддержали проект подписями. После сбора 10 тысяч подписей, заверяет он, будет подана заявка на проведение общегородского референдума о строительстве метро.

Он также отметил, что частное надземное метро будет строиться за счёт частных инвестиций, краткосрочных кредитов и займов.

«С помощью доходов от аренды коммерческих помещений в составе станционных комплексов затраты на перевозку пассажиров составят не более 20 % от арендных доходов. Поэтому нет смысла вводить оплату, — сказал Бичурин. — Проблема транспорта является второй по важности для горожан после жилищной проблемы. Решить её возможно только с помощью создания частного массового транспорта, который не будет использовать уличную сеть. Строить нужно надземное метро. Если строить за счёт частных инвестиций, то будет быстро и недорого. Если за счёт бюджета, то будет тотальное воровство и недострой. Новокузнецк — в списке городов России, где нужно и возможно строить надземное метро».

На вопрос, какой интерес у жителя Санкт-Петербурга в создании метро в Новокузнецке, Бичурин ответил: «Я — предприниматель. Это моя основная деятельность — создание частного надземного метро в России». Примеры строительства метро в других городах, в которых он участвовал, Бичурин привести не смог.

Напомним, в августе 2012 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время визита в Омск обсудил с губернатором области Виктором Назаровым развитие транспортной инфраструктуры и поставил перед омскими властями задачу построить метро к 2016 году.