Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Среди пяти погибших при пожаре в Красноярском крае спасатели обнаружили четверых детей, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения регионального управления МЧС.

Пожар произошёл в нежилом строении у населённого пункта Сухобузимо в Красноярском крае. Пожарные получили информацию от очевидцев, когда пожар стал виден в посёлке.

На месте происшествия сотрудники пожарно-спасательного гарнизона установили, что горит бесхозное дощатое строение площадью 104 квадратных метра.

«По оперативной информации, пока не подтверждённой следственными органами, в результате пожара в огне погибли пять человек, четверо из которых — дети. Ещё один ребёнок получил отравление угарным газом, ожоги и был доставлен в центральную районную больницу. С пострадавшим ребёнком работает психолог Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины пожара. По информации МЧС, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц — в постройке не было электричества, использовались источники открытого огня (свечи). Вторая возможная версия трагического пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, что 6 июня при пожаре в Новосибирской области погибли трое взрослых и ребёнок.