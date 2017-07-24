 

Обманутые дольщики почтят память совершившей самосожжение женщины в Новосибирске

 24 июля, 16:04
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Обманутые дольщики почтят память совершившей самосожжение женщины в Новосибирске
Фото из архива Сиб.фм

Жители Новосибирска вспомнят о Валентине Герасимовой, которая подожгла себя в приёмной партии «Единая Россия», в связи с новыми обманутыми дольщиками, сообщил 24 июля корреспонденту Сиб.фм организатор акции Владимир Каратаев.

Ранее корреспондент Сиб.фм говорил с сыном Валентины Герасимовой. Жительница Новосибирска, уставшая от тяжбы со строительной компанией, 18 июля 2012 года подожгла себя в приёмной регионального отделения партии «Единая Россия». Она получила ожог 90 % кожи и скончалась в реанимации областной больницы на третьи сутки.

В среду, 26 июля, на площади Ленина состоится городской пикет в память о Валентине Герасимовой «Пять лет огненному протесту».

На пикете вспомнят не только историю совершившей самосожжение пенсионерки, но и дело о хищении 1 500 квартир, предназначенных для бюджетников, из муниципального фонда в 2015 году.

«Основные вопросы: куда ушли 1 500 квартир; снова и снова обманутые дольщики; помним Валентину Герасимову, – поделился организатор пикета Владимир Каратаев. – На пикете планируется принятие резолюции с требованием публикации сведений о предоставлении муниципального жилья, проведении независимого аудита жилищной очереди и передачи городским депутатам контроля над распределением жилья».

Организаторы уже получили разрешение на проведение публичного мероприятия от мэрии Новосибирска.

Напомним, в августе 2012 года анархисты разрисовали Новосибирск граффити в память о сгоревшей в приёмной «ЕР» женщине.

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