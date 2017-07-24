 

Глава СК поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом в Красноярском крае

 24 июля, 15:13
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Глава СК поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом в Красноярском крае
Фото с сайта sonnikpro.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту инцидента, в котором пострадала четырёхлетняя девочка – автобус в городе Норильске Красноярского края протащил её по асфальту зажатую дверями, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошёл 22 июля на улице Первопроходцев: водитель маршрутного автобуса начал движение с остановки, не убедившись в том, что все пассажиры вошли в салон. В результате задней дверью зажало ногу девочке, которую подсаживала на ступени автобуса мать. После этого транспортное средство тронулось и протащило ребёнка несколько метров по проезжей части. Пострадавшую с многочисленными ссадинами и ушибами доставили в больницу.

По сообщению СК, после публикаций в СМИ председатель Следственного комитета России затребовал подробную информацию об этом инциденте и поручил следственному комитету Красноярского края провести процессуальную проверку.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, дана правовая оценка действиям водителя транспортного средства в части наличия или отсутствия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», – говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2017 года в Новосибирске автобус около ста метров проехал с зажатой в дверях коляской, в которой находился полуторагодовалый ребёнок.

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