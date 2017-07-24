 

Командование подняло по тревоге около восьми тысяч военных в Забайкалье и Бурятии

 24 июля, 18:10
подходящие темы
Командование подняло по тревоге около восьми тысяч военных в Забайкалье и Бурятии
Фото с сайта globallookpress.com

Внезапная проверка боевой готовности частей Восточного военного округа (ВВО) стартовала в Забайкалье и Бурятии, в ней участвуют до восьми тысяч военнослужащих и 50 самолётов и вертолётов, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения ТАСС.

В манёврах также принимает участие свыше трёх тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники — это самая масштабная проверка боеготовности в 2017 году, сообщает агентство со ссылкой на информацию пресс-службы ВВО.

«В мероприятии задействованы соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятии и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

Практическая часть проверки пройдёт в Забайкальском крае, на территории учебно-тренировочного комплекса округа Цугол.

В ходе внезапной проверки будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнить задачи по предназначению в установленные сроки.

Напомним, что 14 июля в Новосибирск прибыл эшелон военной техники из Китая для участия в международном конкурсе разведчиков.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 11:49 • репортаж

Танк из холодильника

Как и из чего в Новосибирской области воссоздают модели советской бронетехники. И главное - зачем. Корреспондент Сиб.фм съездил в Колывань и посмотрел на местного бронника.
 3.08.2016, 12:45 • репортаж

Главное, чтобы Россия была в порядке

Корреспондент Сиб.фм на День ВДВ отправился в Центральный парк, чтобы увидеть, как в городе отметили этот праздник, и узнать, чем отличается десантник от ВДВшника, в каком состоянии нужно набирать контрактников и как избавиться от воспоминаний о войне.
 19.04.2016, 13:46 • интервью

Как в кино

Новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев рассказал Сиб.фм, как он преодолевает страсть, о чём сожалеет, как терял миллионы и что с ним происходит в настоящий момент.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    