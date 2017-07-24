Командование подняло по тревоге около восьми тысяч военных в Забайкалье и Бурятии

Внезапная проверка боевой готовности частей Восточного военного округа (ВВО) стартовала в Забайкалье и Бурятии, в ней участвуют до восьми тысяч военнослужащих и 50 самолётов и вертолётов, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения ТАСС.

В манёврах также принимает участие свыше трёх тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники — это самая масштабная проверка боеготовности в 2017 году, сообщает агентство со ссылкой на информацию пресс-службы ВВО.

«В мероприятии задействованы соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятии и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.

Практическая часть проверки пройдёт в Забайкальском крае, на территории учебно-тренировочного комплекса округа Цугол.

В ходе внезапной проверки будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнить задачи по предназначению в установленные сроки.

Напомним, что 14 июля в Новосибирск прибыл эшелон военной техники из Китая для участия в международном конкурсе разведчиков.