Летевший в Москву самолёт сел в новосибирском Толмачёво из-за болезни пассажира

Самолёт компании «Аэрофлот», летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву, сел в новосибирском аэропорту Толмачёво, рассказала корреспонденту Сиб.фм 24 июля пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина.

В аэропорту Толмачёво экстренную посадку совершил пассажирский самолёт, летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву.

«В 13:58 по решению экипажа приземлился самолёт авиакомпании „Аэрофлот“», — рассказала Ирина Шавшина.

По сообщению НГС. Новости, самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Напомним, что в июне 2015 года самолёт, следующий рейсом «Иркутск — Москва», приземлился в аэропорту Челябинска – одна из пассажирок внезапно начала петь и поливать остальных водой.