Летевший в Москву самолёт сел в новосибирском Толмачёво из-за болезни пассажира
24 июля, 18:25
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Фото с сайта life.mosmetod.ru
Самолёт компании «Аэрофлот», летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву, сел в новосибирском аэропорту Толмачёво, рассказала корреспонденту Сиб.фм 24 июля пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина.
В аэропорту Толмачёво экстренную посадку совершил пассажирский самолёт, летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву.
«В 13:58 по решению экипажа приземлился самолёт авиакомпании „Аэрофлот“», — рассказала Ирина Шавшина.
По сообщению НГС. Новости, самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Напомним, что в июне 2015 года самолёт, следующий рейсом «Иркутск — Москва», приземлился в аэропорту Челябинска – одна из пассажирок внезапно начала петь и поливать остальных водой.