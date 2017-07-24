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 24 июля, 18:25
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Летевший в Москву самолёт сел в новосибирском Толмачёво из-за болезни пассажира
Фото с сайта life.mosmetod.ru

Самолёт компании «Аэрофлот», летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву, сел в новосибирском аэропорту Толмачёво, рассказала корреспонденту Сиб.фм 24 июля пресс-секретарь аэропорта Ирина Шавшина.

В аэропорту Толмачёво экстренную посадку совершил пассажирский самолёт, летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву.

«В 13:58 по решению экипажа приземлился самолёт авиакомпании „Аэрофлот“», — рассказала Ирина Шавшина.

По сообщению НГС. Новости, самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Напомним, что в июне 2015 года самолёт, следующий рейсом «Иркутск — Москва», приземлился в аэропорту Челябинска – одна из пассажирок внезапно начала петь и поливать остальных водой.

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