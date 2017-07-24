Начинающие новосибирские художники установили рекорд России

111 человек нарисовали собственные картины в ТРЦ «Сибирский Молл» – они установили рекорд России на самый массовый мастер-класс художника, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения организаторов.

Мастер-класс прошёл 22 июля. Участники осваивали навыки акриловой живописи на холсте. Сюжет картин был выбран летний – парусник на море.

Открытое занятие провела Наталья Юршина – выпускница НГУАДИ, основательница школы рисования NY_school, где любой человек может за два-три часа написать картину, не обладая художественными навыками.

«Мастер-класс вести было легко. „Сибирский Молл“ предоставил всё необходимое, и техника проведения этого урока никак не отличалась от обычных. Я горжусь, что организаторы пригласили именно мою студию», – рассказала Наталья Юршина.

Принять участие в мастер-классе мог любой желающий от 14 лет, независимо от уровня подготовки. На мероприятии присутствовала комиссия и независимые свидетели, по итогам был подписан протокол, подтверждающий количество участников и результаты мастер-класса. Организаторы планируют зарегистрировать это событие в «Книге рекордов России» как самый массовый мастер-класс художника.

Напомним, в сентябре 2016 года в «Сибирском Молле» прошло первенство Новосибирской области по пауэрлифтингу, на которое приехал один из сильнейших людей планеты — Сергей Федосиенко.