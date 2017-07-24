Неизвестные демонтировали инсталляцию Лоскутова возле храма в Новосибирске

Современный художник Артём Лоскутов установил гипсовый хинкали напротив памятника Николаю II, арт-объект исчез с земли РПЦ при храме на следующий день, убедился 24 июля корреспондент Сиб.фм.

Идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов продолжил установку гипсовых хинкали в рамках проекта «#200хинкалин». Фото очередной инсталляции возле памятника царю Николаю II и цесаревичу Алексею появилось в инстаграме художника 23 июля.

«В Новосибирске у нового политически неоднозначного памятника установлена политически однозначная бронзовая хинкалинка», – подписал фото Артём Лоскутов.

Несколько единомышленников Лоскутова успели сфотографировать и выложить арт-объект в своих инстаграмах. Однако 24 июля хинкали исчез, на месте объекта осталось пятно от строительного клея, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Проект #200хинкалин был запущен 7 июля в Москве. Его суть будет сводиться к установке 200 гипсовых хинкалин в столице. Одна появилась возле Замоскворецкого суда, другая – возле памятника Сталину в парке «Музеон».

«Столица пребывает на последнем месте среди регионов России по соотношению гипсовых хинкалин и православного населения», – объяснял суть акции Артём Лоскутов.

Ранее художник устанавливал гипсовую грудь с подписью «Денег нет, но вы держитесь» в различных местах Москвы, а также на сносимых хрущёвках.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно высказался о фигуре Николая II, комментируя установку памятника, и рассказал о симпатии к увековечиванию Сталина.