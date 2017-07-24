 

Неизвестные демонтировали инсталляцию Лоскутова возле храма в Новосибирске

 24 июля, 18:43
были упомянуты
подходящие темы
Неизвестные демонтировали инсталляцию Лоскутова возле храма в Новосибирске
Фото с сайта instagram.com/kissmyba/

Современный художник Артём Лоскутов установил гипсовый хинкали напротив памятника Николаю II, арт-объект исчез с земли РПЦ при храме на следующий день, убедился 24 июля корреспондент Сиб.фм.

Идеолог «Монстрации» Артём Лоскутов продолжил установку гипсовых хинкали в рамках проекта «#200хинкалин». Фото очередной инсталляции возле памятника царю Николаю II и цесаревичу Алексею появилось в инстаграме художника 23 июля.

«В Новосибирске у нового политически неоднозначного памятника установлена политически однозначная бронзовая хинкалинка», – подписал фото Артём Лоскутов.

Несколько единомышленников Лоскутова успели сфотографировать и выложить арт-объект в своих инстаграмах. Однако 24 июля хинкали исчез, на месте объекта осталось пятно от строительного клея, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Проект #200хинкалин был запущен 7 июля в Москве. Его суть будет сводиться к установке 200 гипсовых хинкалин в столице. Одна появилась возле Замоскворецкого суда, другая – возле памятника Сталину в парке «Музеон».

«Столица пребывает на последнем месте среди регионов России по соотношению гипсовых хинкалин и православного населения», – объяснял суть акции Артём Лоскутов.

Ранее художник устанавливал гипсовую грудь с подписью «Денег нет, но вы держитесь» в различных местах Москвы, а также на сносимых хрущёвках.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно высказался о фигуре Николая II, комментируя установку памятника, и рассказал о симпатии к увековечиванию Сталина.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 июля, 16:51 • репортаж

За семью, верность и Николая Второго

Новосибирск славен молодёжным карнавалом, Монстрацией. Хотя крестные ходы в городе проходят чаще. Кто выходит на Монстрацию, мы знаем. А кто ходит на молодёжный крестный ход?
 12 июля, 13:40 • интервью

Провалился — виноват сам

Монолог-инструкция от сотрудника самарской галереи «Виктория», как устроить идеальную триеннале. Где зазвать гостей, почему отказать Союзу художников, сколько спеть песен и зачем школьникам офис.
 4 июля, 13:40 • интервью

Это новый батюшка, с ним надо выпить!

Зачем священнику телескоп? История ленинградского физика, ставшего настоятелем храма Успения Божьей матери в умирающей псковской деревне в середине 90-х.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    