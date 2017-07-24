Новосибирский министр экономразвития будет судить международный конкурс оперных певцов

Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова станет членом жюри международного конкурса молодых оперных певцов, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения пресс-службы правительства региона.

Финал II Международного конкурса молодых оперных певцов «Музыкальный глобус» – MIKROKOSMOS откроется 25 июля в Новосибирске.

«Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр экономического развития Ольга Молчанова примет участие в открытии финала II Международного конкурса молодых оперных певцов "Музыкальный глобус" – MIKROKOSMOS. Кроме того, Ольга Молчанова выступит в качестве члена жюри», — говорится в сообщении.

В конкурсе будут участвовать 15 начинающих певцов из России и Китая. Цель конкурса – развитие международных культурных отношений между Сибирью и КНР и продвижение молодых талантливых певцов двух стран.

Напомним, что в декабре 2014 года правительство Новосибирской области утвердило инвестиционную стратегию до 2030 года. По словам Ольги Молчановой, ежегодный объём инвестиций должен вырасти от 180 млрд до 660 млрд рублей.