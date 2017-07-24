Обманутые дольщики снова объявили голодовку в Новосибирске

В Новосибирске обманутые дольщики Тульской вышли на митинг, на котором объявили о бездействии власти в решении их проблемы и о начале новой голодовки, сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 июля представитель дольщиков Вячеслав Лебедев.

24 июля в 9:00 дольщики снова объявили голодовку, расположившись с палатками в сквере имени Крячкова в центре Новосибирска. Эту акцию протеста они согласовали у мэрии как пикет. На площади Ленина повторно проводить голодовку им не позволили.

Около 100 обманутых участников долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской в Новосибирске 23 июля вышли на митинг, где объявили о бездействии власти и начале новой акции протеста.

По словам Вячеслава Лебедева, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

19 июля на круглом столе Регионального клуба строителей мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил группу дольщиков с улицы Тульской в разжигании скандала ради экономических интересов застройщиков, которых не назвал, и преследовании политических выгод.

«Одна группа дольщиков с улицы Тульской требует узаконить самострой, другая требует компенсаций. Обманутые дольщики оказались инструментом в экономической войне двух строительных компаний, некоторые ищут политические выгоды. Нельзя "раскачивать лодку" и допустить эскалации проблемы долгостроев, мы должны найти решение», — сказал мэр.

«Мы неоднократно подчёркивали, что не являемся политически заинтересованными лицами, мы не представляем чьи-либо интересы, — прокомментировал Лебедев. — Наше единственное требование связано с получением договоров долевого участия на оплаченные нами квартиры. Мы не являемся инструментом в чьей-либо борьбе и нам абсолютно безразличны финансовые интересы застройщиков, за нами только наши семьи.

Мы очень огорчены неосведомленностью господина Локтя о состоянии дел вокруг объектов № 80 и 82 на улице Тульской, несмотря на наши с ним встречи.

К сожалению, не можем прокомментировать, что господин мэр имел виду, когда говорил про самострой и компенсации. Насколько нам известно, данный объект никогда не являлся самостроем. Мы не требуем никаких компенсаций, нам нужны только оплаченные нами в полном объёме квартиры. Вызывает огорчение и тот факт, что господин мэр видит в объединении обманутых дольщиков города не возможность консолидации сил для решения острых проблем жителей Новосибирска (руководители профильных комитетов в Государственной Думе приветствуют такие начинания в регионах), а угрозу эскалации проблемы и "раскачивание лодки". Мы бы очень хотели, чтобы представители городской власти изучили опыт других регионов России в выстраивании конструктивного диалога с людьми».

21 июля состоялась встреча дольщиков с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. Лебедев отметил, что губернатор также был не в курсе деталей стройки. Городецкому передали дорожную карту по восстановлению прав дольщиков Тульской, а также по достройке этих домов.

На голодовку к памятнику Крячкову вышли около 20 человек. Чтобы укрываться от ливня, бастующие взяли с собой палатки и дождевики. «Голодовка будет долгой», — заявил Лебедев.

Напомним, 5 июня участники долевого строительства домов на улице Тульской объявили в центре Новосибирска голодовку. В тот же день мэрия пообещала возобновить строительство жилого комплекса на Тульской. В июле у долгостроя сменился подрядчик.