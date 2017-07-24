Пенсионер с инсультом сутки провёл в лесу Красноярского края

Сотрудники полиции Назаровского района Красноярского края нашли заблудившегося грибника, который сутки провёл в лесу с инсультом, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратились родственники 60-летнего мужчины, который вместе с ними пошёл за грибами, но отстал от группы. Домой он не вернулся. Пенсионера нашёл участковый полиции спустя сутки в лесу. Полицейский определил по внешним признакам, что у мужчины случился инсульт. Он вызвал служебную машину, на которой пострадавшего доставили в ближайший населённый пункт, а оттуда госпитализировали в Назаровскую районную больницу.

По сообщению регионального управления МЧС, большинство потерявшихся в лесу — люди в возрасте.

«Пожилые люди, переоценивая себя и свои физические возможности, без сопровождения более молодых спутников, забредают в глухую тайгу и не могут самостоятельно найти обратную дорогу», – говорится в сообщении МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, что в июне 2017 года волонтёры в Иркутской области нашли 60-летнюю женщину, которая девять дней провела в лесу.