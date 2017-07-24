Пенсионер в Иркутской области задержан за убийство двух человек из карабина

Житель Иркутской области задержан по подозрению в убийстве двух человек из охотничьего карабина, ещё один человек ранен в результате стрельбы, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июля из сообщения ТАСС.

Агентство ссылается на неназванный источник в правоохранительных органах, по информации которого стрельба произошла 23 июля на реке Кута вблизи посёлка Ялка. Подозреваемый — 62-летний мужчина. В пресс-центре МВД РФ журналистам подтвердили факт произошедшего, пояснив, что стрелявший пенсионер задержан и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в январе житель Омской области по ошибке застрелил вместо глухаря председателя местного районного общества охотников и рыболовов — суд признал убийцу виновным, но оставил на свободе.