 

Полиция нашла тайник с оружием при расследовании дела о мошенничестве в Иркутской области

 24 июля, 22:34
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Полиция нашла тайник с оружием при расследовании дела о мошенничестве в Иркутской области
Фото с сайта atnews.org

Полицейские в городе Братске Иркутской области, расследуя дело о мошенничестве в частной фирме, которая занималась заготовкой и экспортом древесины, нашли тайник с оружием, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения регионального управления МВД.

Полицейские в Братске расследовали дело о мошенничестве. По сообщению ведомства, 26-летний руководитель частной фирмы по заготовке и экспорту древесины вместе с бухгалтером предприятия хотели получить незаконную компенсацию налога на добавленную стоимость в сумме более 340 тысяч рублей.

Полицейские расследовали дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). При обыске у подозреваемых они нашли тайник с оружием.

«Из незаконного оборота изъято три пистолета – маузер, ТТ и ПМ, не числившиеся по базе данных, а также более 150 патронов различного калибра и тротиловая шашка», – говорится в сообщении.

Оружие направленно на экспертизу.

Напомним, что в сентябре 2016 полиция обнаружила в квартире у жителя города Берёзовского Кемеровской области целый арсенал незаконно хранящегося оружия времён Гражданской войны, в коллекцию вошли находки, сделанные мужчиной на местах сражений армии Александра Колчака с большевиками.

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