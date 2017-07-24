 

Суд вынес приговор лже-террористу в Чите

 24 июля, 17:13
подходящие темы
Суд вынес приговор лже-террористу в Чите
Фото с сайта globallookpress.com

Черновский районный суд Читы приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за ложное сообщение о закладке взрывных устройств в неизвестном месте, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Забайкальскому краю 24 июля.

По версии следствия, 11 января около 2:00 житель Читы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию. Он сообщил о закладке взрывных устройств, не указав их конкретное местонахождение.

«Получив данное сообщение, сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Забайкальскому краю незамедлительно начали проверку, установили личность звонившего и то, что сделанное им сообщение о готовящемся взрыве было заведомо ложным. В результате преступных действий подсудимого было нарушено нормальное функционирование правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении звонившего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также он возместит расходы, понесённые правоохранителями во время проверки. Мобильный телефон, с которого он звонил, был конфискован в пользу государства.

Напомним, в январе суд вынес приговор 52-летнему жителю Заиграевского района Республики Бурятии за ложный вызов о готовящемся взрыве железной дороги вблизи посёлка Сосновый бор.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
 13 июля, 09:57 • репортаж

Квест, тест и лесоруб

Какие самые каверзные вопросы задают сотрудникам Tele2? Корреспондент Сиб.фм продолжает тестировать сервисы компании, в этот раз при личном визите в один из офисов продаж.
 7 июля, 16:01 • репортаж

Контактная импровизация

О естественном общении оператора и абонента, результатах футбольных матчей и эмпатии.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    