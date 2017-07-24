Суд вынес приговор лже-террористу в Чите

Черновский районный суд Читы приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за ложное сообщение о закладке взрывных устройств в неизвестном месте, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Забайкальскому краю 24 июля.

По версии следствия, 11 января около 2:00 житель Читы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию. Он сообщил о закладке взрывных устройств, не указав их конкретное местонахождение.

«Получив данное сообщение, сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Забайкальскому краю незамедлительно начали проверку, установили личность звонившего и то, что сделанное им сообщение о готовящемся взрыве было заведомо ложным. В результате преступных действий подсудимого было нарушено нормальное функционирование правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении звонившего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также он возместит расходы, понесённые правоохранителями во время проверки. Мобильный телефон, с которого он звонил, был конфискован в пользу государства.

Напомним, в январе суд вынес приговор 52-летнему жителю Заиграевского района Республики Бурятии за ложный вызов о готовящемся взрыве железной дороги вблизи посёлка Сосновый бор.