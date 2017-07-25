 

Депутат Наталья Поклонская записала видеообращение к губернатору Кузбасса

 25 июля, 12:19
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Депутат Наталья Поклонская записала видеообращение к губернатору Кузбасса
Фото с сайта top-antropos.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, в котором пожелала ему выздоровления, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения в соцсети Facebook депутата Госдумы от Кемеровской области Антона Горелкина.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеобращение для губернатора Кузбасса, в котором пожелала Аману Тулееву скорейшего выздоровления.

«Аману Гумировичу, прежде всего, хотелось бы пожелать духовных сил и здоровья, чтобы он быстрее вернулся к выполнению своих должностных обязанностей. Потому что для своего субъекта он является неким символом, гарантом стабильности и благополучия для людей», — рассказала в видео Наталья Поклонская.

По мнению Поклонской, Аману Тулееву доверяют люди, живущие в Кузбассе. Об этом свидетельствует тот период, в течение которого он находится в статусе главы региона.

Напомним, что 1 июля губернатор Аман Тулеев бортом МЧС отправился в московскую больницу для реабилитации после операции на позвоночнике, проведённой в Германии. 5 июля стало известно, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в сознании, его состояние врачи оценивают как стабильное.

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