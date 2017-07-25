 

Ефрейтор воинской части под Красноярском продал через знакомого 3,5 тысячи патронов

 25 июля, 14:52
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Ефрейтор воинской части под Красноярском продал через знакомого 3,5 тысячи патронов
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к четырём годам колонии бывшего ефрейтора, который незаконно вынес из воинской части на продажу 3,5 тысячи патронов, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения регионального ФСБ.

Преступление, совершённое 24-летним военнослужащим срочной службы, было раскрыто военными контрразведчиками ФСБ. Согласно материалам уголовного дела, боеприпасы были похищены с территории воинской части № 58661 в сентябре 2016 года. Всего ефрейтором было вынесено пять жестяных коробок («цинков») патронов, их сбытом занимался 23-летний житель расположенного рядом города Иланского.

После того, как преступление было выявлено, по факту продажи патронов было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершённый группой лиц по предварительному сговору». Гарнизонным судом оба соучастника были признаны виновными, бывшему военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима, его подельник получил два года колонии-поселения.

Напомним, ранее полицейские в Иркутской области, расследуя дело о мошенничестве в частной фирме, которая занималась заготовкой и экспортом древесины, нашли тайник с оружием.

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